Mainz – Renaturierungsgesetz der EU – Gereon Haumann: Die Landesregierung muss jetzt für unsere Winzer und Obstbauern kämpfen

Nachdem das Europäische Parlament mit knapper Mehrheit für das sog. „Renaturierungsgesetz“ gestimmt hat, muss die Landesregierung jetzt alles tun, damit die Winzer und Obstbauern in Rheinland-Pfalz eine Zukunft haben. Dies erklärte heute der Landesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann. Als Folge dieses EU-Gesetzes dürfen ab 2030 in naturgeschützten Flächen keine Pflanzenschutzmittel mehr verwendet werden. Davon sind in Rheinland-Pfalz große Teile der Anbauflächen von Winzern und Obstbauern betroffen. Allein an der Mosel geht es um bis zu 90 Prozent der Anbaufläche.

Gereon Haumann: „Ich fordere die Landesregierung auf, gemeinsam mit anderen besonders betroffenen Ländern die Bundesregierung auf einen klaren Kurs für eine sichere Zukunft der Winzer und Obstbauern zu bringen. Nach der Verabschiedung dieses Gesetzes im EU-Parlament beginnen nun die Beratungen mit dem EU-Ministerrat. Dort muss das Gesetz zugunsten unserer Landwirtschaft verändert werden. Die rheinland-pfälzische Landesregierung darf nicht daran mitwirken, eine jahrtausendalte Landwirtschaftskultur in unserem Land an den Rand der Existenz zu drängen.“

Ein wirtschaftlich tragfähiger Wein- und Obstanbau kann ohne Pflanzenschutzmittel besonders gegen Pilzbefall nicht auskommen. Sogar die in der Bio-Landwirtschaft angewendeten Mittel sollen verboten werden. Auch sog. pilzresistente Pflanzensorten kommen nicht ganz ohne Schutzmittel aus.

Gereon Haumann: „Rheinland-Pfalz ist Weinbauland. Das muss so bleiben. Weinbau und Tourismus sind bei uns eine Marke mit großer wirtschaftlicher Bedeutung. Natur- und Umweltschutz geht nie gegen, sondern nur zusammen mit erfolgreicher Wirtschaft. Die Landesregierung muss jetzt ohne Wenn und Aber Position beziehen.“

Ausdrücklich dankte Gereon Haumann Christine Schneider MdEP, die im Europaparlament alles getan hat, um das untaugliche Gesetz zu verhindern. Union und EVP sind die verlässlichen Anwälte für eine moderne Landwirtschaft.

Quelle: CDU Rheinland-Pfalz