VIDEO-NACHTRAG: Großbrand beim Autohaus Horn in Landau

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der vergangenen Nacht von Freitag, 7.7, zu Samstag, 8.7., gegen 1:36 Uhr zu einem Großbrand in einem Autohaus in der August-Croissant-Strasse in Landau. Ein Großaufegbot der Feuerwehr kämpfte mehrere Stunden gegen die Flammen. Etwa 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes waren vor Ort.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Angrenzende Wohnhäuser wurden zur Sicherheit der Bewohner vorübergehend evakuiert. 50 bis 60 Personen wurden laut Stadt Landau vorübergehend in der Feuerwache untergebracht.

Anwohner waren aufgerufen ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten, da giftige Asbestfasern im Rauch nicht ausgeschlossen werden konnten. Gegenstände, die draußen stehen, wie Gartenmöbel oder Ähnliches, sollen vor der nächsten Benutzung unbedingt gut gereinigt werden.

Am heutigen Samstag finden noch Nachlöscharbeiten statt. Durch Berieselung versucht die Feuerwehr eine Verbreitung des Asbests zu verhindern. Im Bereich um das Autohaus muss auch am Samstag noch mit anhaltenden Sperrungen gerechnet werden. Das Gelände darf nicht betreten werden.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen wurden nach aktuellen Erkenntnissen icht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.