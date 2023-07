Astrid Lindgrens “Ronja Räubertochter” als Open Air Theater am 25. Juli in Mosbach

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker „Ronja Räubertochter“ wird von der Badischen Landesbühne als Open Air Theater am 25. Juli um 17:00 Uhr im Burggraben Neckarelz aufgeführt. Das Stück über Freundschaft, Familienband und Selbstständigkeit ist ein Highlight für die ganze Familie und geeignet für Kinder ab 6 Jahren.

Ronja ist ein Gewitterkind. In der Nacht ihrer Geburt tobt ein mächtiges Unwetter über der Mattisburg, welches die gewaltige Burg in zwei Teile spaltet. Von da an wächst Ronja in der einen Burghälfte als einziges Kind inmitten einer Räuberbande auf. Die andere Burgseite wird von Borkas Räuberbande bewohnt. Beide Banden sind miteinander verfeindet und besonders die Oberhäupter Borka und Mattis können sich nicht ausstehen.

Die Jahre vergehen schnell und schon bald zieht es das kleine Räubermädchen in den geheimnisvollen Mattiswald und zu seinen wunderlichen Bewohnern: den hinterhältigen Graugnomen, den schnell empörten Rumpelwichten, aber auch den grausamen Wilddruden. Auf einer ihrer zahlreichen Entdeckungsreisen begegnet Ronja dem gleichaltrigen Jungen Birk, Sohn von Borka.

Die Kinder schließen schnell Freundschaft und gehen von nun an gemeinsam auf Abenteuer – natürlich ohne das Wissen ihrer Eltern. Das geht auch eine lange Zeit gut, bis doch ihre Eltern die Freundschaft entdecken und den Kontakt verbieten. Das sehen Ronja und Birk nicht ein. Sie reißen aus, um im Wald auf eigene Faust ein neues Leben zu beginnen. Mehrere Monate verbringen sie im Einklang mit der Natur und fernab vom Räuberdasein und den zerstrittenen Banden. Werden auch die streitsüchtigen Eltern ihre Vorurteile überwinden, um ihre Kinder zurückzugewinnen?

Mit Ronja Räubertochter veröffentlichte die große schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren 1981 ihren letzten Roman. Damals sagte sie: „Ich schreibe Märchen und die Menschen brauchen Märchen. So war das schon immer. Und so ist es immer noch.“ Lindgren behielt recht und so begeistert die Geschichte von Ronja und Birk seit nun vier Jahrzehnten Klein und Groß. Sie ist ein leidenschaftlicher Aufruf zum freundschaftlichen und respektvollen Umgang miteinander und mit der Welt, in der wir leben. Und brauchen wir nicht tatsächlich mehr mutige Räubertöchter und weniger egoistische Prinzessinnen?

Regisseur Renat Safiullin macht aus dem Kinderbuchklassiker eine dynamische Inszenierung mit Liedern, viel Slapstick und jeder Menge Spaß an Bewegung.

Mit: Alexander Braun, Kim Vanessa Földing, Frederik Kienle, Hannah Ostermeier, Magdalena Suckow, Luis Volkner, Inszenierung: Renat Safiullin, Ausstattung: Stefan Wiel

Karten gibt es im Vorverkauf an allen bekannten Stellen sowie unter www.reservix.de und an der Tageskasse.