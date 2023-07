Im Burggraben Neckarelz herrscht akute Schelmpflicht – Humor direkt vom Erzeuger: Wortakrobat Willy Astor mit dem Besten aus dem Einfallsreich beim Mosbacher Sommer

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar

Einer der erfolgreichsten Künstler der deutschen Unterhaltung kommt zum Mosbacher Sommer: Sänger, Gitarrist und Comedian Willy Astor gibt sich am Donnerstag, 20. Juli, um 19:30 Uhr im Burggraben Neckarelz die Ehre. Als Überschrift des Abends hat der bayrische Spaßmacher „Pointe of no Return, the Greatest Witz von Willy Astor“ ausgegeben. Zu erleben sind vor allem Klassiker des Wortakrobaten – eben das Beste aus dem Einfallsreich.

Für alle Freuwilligen gibt’s einen Silbenstreif am Horizont: Deutschlands bekanntester Wortverdrechsler und Silbenfischer, Fürst Albern von Monaco, entert die Bühne mit seinen Greatest Witz. Der gefühlte Enkel von Karl Valentin und Heinz Erhardt ist seit 35 Jahren als Podestsänger unterwegs – von Berlin bis Basel, von Wien bis Westerland. Und in diesen 35 Jahren hat der Humorist, Liedermacher und Ausnahmegitarrist vielfältige Tonjuwelen erschaffen: vom Radkäppchen und dem bösen Golf bis zu seiner Alkoholnummer, vom Fasermacker bis zu „Maschin scho putzt“. Allein sein „Kindischer Ozean“ ist mittlerweile ein Klassiker in jedem Kinder-CD-Regal, sein „Sound Of Islands“-Projekt begeistert jeden Fan von Instrumentalmusik.

Der Abend besteht aus Humor direkt vom Erzeuger, von einem Komödianten, der als ehemaliger Werkzeugmacher sein Mundwerk noch als Handwerk versteht. Hingehen ist Schelmpflicht – denn Lachen ist und bleibt systemrelevant!

Erste Meriten sammelte Wilhelm Gottfried Astor Mitte der 80er-Jahre in der Münchner Kleinkunstszene. Ab den 90ern gab’s dann kein Halten mehr: Seine Wortspielereien erlangten in Funk und Fernsehen Kultstatus. Er kann aber auch anders: Mit seiner Konzertreihe „Sound of Islands“ überzeugt Astor als Musiker auf ganzer Linie; auf seinen Kompositionen von Tango bis Bossanova, von Blues bis Jazz berührt er seine Fans. Und als Humorhandwerker verfolgt er eine glasklare Linie: „Die angestrebte Kurzweil stand bei mir immer im Vordergrund, die Unterhaltung, die nicht unter die Gürtellinie geht und niemanden wirklich verletzt. Entscheidend ist für mich, dass ich die Menschen abhole von ihren Sorgen und Nöten und sie den Reißverschluss hinter sich zu machen können.“

Karten gibt‘s in der Tourist Information Mosbach, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de und an der Abendkasse.

Quelle: Kulturamt Mosbach