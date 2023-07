Öffentliche Vernissage zur Sonderausstellung „Tropic Ice_Dialog between Places Affected by Climate Change“in Sinsheim

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, 14. Juli um 17 Uhr beginnt in der KLIMA ARENA in Sinsheim mit einer öffentlichen Vernissage die neue Sonderausstellung „Tropic Ice_Dialog between Places Affected by Climate Change“ mit der Künstlerin Barbara Dombrowski. Zur Eröffnung sind bei freiem Eintritt alle Interessierten eingeladen. Ab dem 15. Juli ist die Sonderausstellung bis zum 30. April 2024 zu den regulären Öffnungszeiten der KLIMA ARENA zu sehen.

Die Fotokunstausstellung der Künstlerin Barbara Dombrowski visualisiert mit großformatigen Bildern auf neue, eindringliche Weise den menschengemachte Klimawandel. Dieser betrifft nicht nur massiv die Natur, Ökosysteme und Artenvielfalt, sondern vor allem auch die Menschen selbst.

Um Menschen ein Gesicht zu geben und um aufzuzeigen, dass alles mit allem verbunden ist, hat sich Barbara Dombrowski auf den fünf bewohnten Kontinenten an klimarelevante Orte begeben und indigene Völker besucht. Sie fungieren nicht nur als Botschafter ihrer jeweiligen Kontinente, sondern stehen auch mit ihren Regionen für Kipppunkte im Klimasystem und für unterschiedliche Klimazonen.

Barbara Dombrowskis Ziel ist es dabei „zu erreichen, dass die Besucher und Besucherinnen sich auf die sehr komplexe Thematik Klimawandel einlassen und sich damit auseinandersetzen.“ Die Künstlerin ergänzt: „Mit meiner Installation der fünf Kontinente möchte ich hervorheben, dass wir alle miteinander verbunden sind. Die Bilder passen wunderbar in die KLIMA ARENA, da wir auf unterschiedliche Art und Weise Bewusstsein für das Thema Klima erzeugen und im besten Fall die Menschen in eine nachhaltige Handlung bringen.“

Die Vernissage beginnt um 17 Uhr, der Einlass erfolgt ab 16 Uhr. Die Künstlerin ist anwesend.

Mehr Informationen auf www.klima-arena.de\events und auf https://www.barbaradombrowski.com/tropicice