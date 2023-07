Mannheim – Verdacht des Diebstahls – drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim führen seit Anfang 2023 intensive Ermittlungen gegen eine Gruppierung aus Mannheim wegen des Verdachts des Diebstahls von hochwertigen Fahrrädern und Pedelecs. Die Ermittlungen führten zu den drei Tatverdächtigen im Alter von 24, 26 und 36 Jahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die Gruppierung zur Nachtzeit in Mannheim und dem umliegenden Rhein-Neckar-Kreis Pedelecs und hochwertige Fahrräder aus Unterständen, Garagen, Kellern, aber auch von öffentlichen Plätzen mithilfe von diversen Werkzeugen entwendet haben. Hierbei entstand ein Diebstahlschaden von geschätzt 180.000 EUR.

Bei der Durchsuchung von sechs Objekten wurden insgesamt 19 Pedelecs, zwei E-Scooter sowie umfangreiche Beweismittel aufgefunden. Zudem wurden bei zwei Tatverdächtigen insgesamt 800 Gramm Marihuana und 175 Gramm Kokain sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich sichergestellt. Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurden beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehle gegen die drei Tatverdächtigen erwirkt. Dem 24-Jährigen werden darin 19 Fälle des Diebstahls, davon ein Versuch, vorgeworfen, den beiden weiteren Tatverdächtigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Sie wurden am Freitag, den 30.06.2023, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung der Haftbefehle wurden alle in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, insbesondere zur Beteiligung des 26- und des 36-jährigen Tatverdächtigen an den Diebstahlstaten, dauern an.