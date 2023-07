Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Öffentlicher Web-Talk mit MdB Prof. Dr. Armin Grau zur Transformation der Chemieindustrie mit Agora Industrie und dem Center for the Transformation of Chemistry (CTC) am 04.07.2023, ab 18:30 Uhr.

Wie gelingt die Transformation von einer linearen, fossilbasierten und energieintensiven Produktion hin zu einer schadstofffreien Kreislaufproduktion unter verringertem Energie- und Ressourceneinsatz? Wie sehen Transformationspfade hin zu einer nachhaltigen Stoffpolitik aus? Welche politischen Rahmenbedingungen sind nötig, damit die Rohstoffförderung nachhaltig gestaltet, langlebige Produkte entworfen, Abfallmengen reduziert und Recycling gefördert werden?

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Der Chemieindustrie als Grundstofflieferant für zahllose Branchen und mit einem enormen Energie- und Ausgangsstoffbedarf kommt hier eine Schlüsselrolle beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu. Sie steht vor besonderen Transformationsherausforderungen, die noch über die Aufgabe der Klimaneutralität hinausgehen. Neben der Dekarbonisierung geht es auch um die Frage, wie fossile Ausgangsstoffe ersetzt, sowie sichere und nachhaltige statt gesundheits- und umweltschädlicher Chemikalien produziert werden können. Antworten auf diese Herausforderungen müssen dabei mit Blick auf die langen Investitionszyklen bestehender Industrieparks heute entwickelt werden, damit Nachhaltigkeitsziele erreichbar sind.

Zu diesem spannenden Thema an der Schnittstelle von Industrie-, Europa-, Gesundheits- und Umweltpolitik haben wir Prof. Dr. Dr. Peter Seeberger vom Center for the Transformation of Chemistry und Paul Münich von Agora Industrie zu Gast. Wir laden Sie sehr herzlich ein und möchten Sie motivieren sich aktiv und mit vielfältigen Perspektiven in die Diskussion einzuschalten. Unter folgendem Link können Sie sich anmelden: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMldOuoqT4oEtMI6gd_4tH2s6EfVpCBCaWa