20.000 Besucher beim Rheinuferfest 2023 in Ludwigshafen – Ein voller Erfolg für alle Beteiligten (mit Fotogalerie)

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der bestens besuchten Premiere des Pfälzer Gipfeltreffens und damit gleich drei angesagten Kultbands dieser Region startete das Rheinuferfest am Freitagabend in seine zweite Ausgabe. Am Samstag sorgten The Music of Queen als Top Act bis zum Konzertende gegen Mitternacht für ein volles Areal und ein begeistertes Publikum vor der Bühne auf dem Platz der deutschen Einheit. Am Sonntagmittag sorgte das von der Sparkasse Vorderpfalz gesponserte Klassik Open Air der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Chef-Dirigent Michael Francis für Faszination bei den rund 1.300 Zuhörern unter der Kuppel auf dem Platz am Rheinufer. Es wurden Stücke von Händel, Hayden und Schubert gespielt.

„Über das gesamte Wochenende hinweg besuchten etwa 20.000 Besucher*innen die drei Rheinuferfestbereiche um die Bühne auf dem Platz der deutschen Einheit, auf der Street Food Meile am Rheinufer und die BASF Wein Lounge auf dem Ludwigsplatz. Wir freuen uns, dass wir damit die Publikumsresonanz zur Premiere des Rheinuferfestes im Vorjahr nochmals übertreffen konnten“, erklärt Christoph Keimes, Geschäftsführer der LUKOM, die dieses Fest veranstaltet. Und weiter: „Die Besucher*innen dürfen sich auf ein drittes Rheinuferfest im Jahr 2024 freuen.“

Hervorragender Nachfrage erfreuten sich auch die kulinarischen Angebote. Auf dem Ludwigsplatz feierte die BASF Wein Lounge ihre Premiere. Hier wurde stimmungsvoll erlesene kulinarische Genusskultur mit Live-Musik akustischer Duos kombiniert. Die Auswahl an Speisen wurde übrigens von den Auszubildenden der BASF Gastronomie zusammengestellt und zubereitet. Dabei setzten die Mitarbeitenden gezielt auch kulinarische Akzente aus ihren jeweiligen Herkunftsländern.

Die Street-Food-Meile ermöglichte an zwölf Stationen direkt am Rheinufer eine kulinarische Reise um die ganze Welt und verwöhnte mit einladender Aufenthaltsqualität und einem herrlichen Panorama- Blick über den Fluss. Auch hier herrschte reger Publikumsverkehr. Erfreulichen Zuspruch verzeichneten nicht zuletzt das Kinderprogramm am Samstagnachmittag und die Spielangebote am Flussufer.

„In allen Festivalzonen genossen die Gäste die vielseitigen Angebote und das gesellige Miteinander bei herrlichem Sommerwetter“, resümiert Christoph Keimes. „Wir danken einmal mehr ganz herzlich unseren Sponsoren und Partnern, allen voran BASF und Sparkasse Vorderpfalz, die uns ein Fest in dieser Qualität und Vielfalt überhaupt erst ermöglichten.“

(torkl)

Fotos: © Martina Wörz