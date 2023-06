Heidelberger Gemeinderat: Thomas Barth als neues Mitglied begrüßt – Langjähriger Stadtrat rückt für Alexander Föhr nach, der seit März dem Bundestag angehört

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Gemeinderat hat ein neues Mitglied: Das Gremium hat in seiner Sitzung am 29. Juni 2023 das Nachrücken von Thomas Barth für Alexander Föhr (beide CDU) beschlossen. Oberbürgermeister Eckart Würzner hieß Thomas Barth, der dem Gremium bereits von 2009 bis 2019 angehört hatte, willkommen und verabschiedete zugleich Alexander Föhr, der seit dem

1. März 2023 dem Deutschen Bundestag in Berlin angehört und auf eigenem Wunsch aus dem Gemeinderat ausscheidet.

Thomas Barth wird künftig folgenden Ausschüssen des Gemeinderates als ordentliches Mitglied angehören: Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit, Ausschuss für Kultur und Bildung sowie Jugendhilfeausschuss. Er hatte bei der Kommunalwahl 2019 die zehnmeisten Stimmen auf der Liste der Kandidierenden der CDU erhalten.

Alexander Föhr gehörte dem Gemeinderat seit 2014 an. Er hatte bei der Kommunalwahl 2019 die drittmeisten Stimmen auf der CDU-Kandidierendenliste erhalten.