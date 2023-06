Straßen in Heidelberg Kirchheim und Neuenheim werden im Zuge des Fernwärmenetzausbaus erneuert – Radachse von Kirchheim über Harbigweg zum hip und in die Innenstadt wird ausgebaut

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg bauen das Fernwärmenetz immer weiter aus, unter anderem auch in der Königsberger Straße und im Harbigweg in Kirchheim. Im Zuge dieser Bauarbeiten plant die Stadt Heidelberg, Fahrbahnbereiche beider Straßen zu erneuern und damit Synergieeffekte zu nutzen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am 29. Juni 2023 einstimmig beschlossen. Geplanter Baubeginn ist im vierten Quartal 2023, die geplante Bauzeit beträgt rund zwei Jahre.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Erneuert werden sollen die Fahrbahnen im Harbigweg zwischen der „alla hopp!-Anlage“ und der Abzweigung auf Höhe des Geländes des Heidelberger Ruderklubs. Auf Höhe der „alla hopp!-Anlage“ wird außerdem mittels Markierung ein Kreisverkehr eingerichtet, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. In der Königsberger Straße wird die Fahrbahn zwischen Breslauer Straße und Stettiner Straße saniert.

Mit der Fahrbahnerneuerung wird die Achse Königsberger Straße – Harbigweg –Carl-Friedrich-Gauß-Ring ausgebaut. Diese ist wichtig für den Radverkehr von Kirchheim kommend über den Heidelberg Innovation Park (hip) in die Innenstadt. Dort fährt auch die Buslinie 33. Somit profitieren alle Verkehrsarten von der Erneuerungsmaßnahme. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf 910.000 Euro.

Neuenheim: Straßen werden saniert

Auch in Neuenheim werden Synergieeffekte genutzt und Straßen im Zuge der Bauarbeiten zum Fernwärmenetzausbau erneuert. Das hat der Gemeinderat ebenfalls einstimmig beschlossen. Dabei geht es jeweils um die Straßenabschnitte, die vom Fernwärmeausbau betroffen und in schlechtem Zustand sind, unter anderem Teilabschnitte der Kepler-, Schröder- und Humboldtstraße. Der erste Bauabschnitt soll im Januar 2024 starten, Bauende ist im vierten Quartal 2025. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro.

Die Stadtbetriebe Heidelberg erneuern zeitgleich die Abwasserkanäle in der Seitzstraße, Remlerstraße und dem Maulbeerweg auf einer Gesamtlänge von 275 Metern. Die Kanäle stammen teilweise aus den 1920er und 30er Jahren und weisen unter anderem Schäden wie Risse und Scherbenbildungen auf. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 900.000 Euro. Daneben sind die Wasserversorgungsleitungen in einigen Bereichen in schlechtem Zustand und sollen daher ebenfalls erneuert werden. Die Kosten hierfür liegen bei rund 1,7 Millionen Euro.