Im Neuenheimer Feld Heidelberg: Gemeinderat hat Bebauungsplan für DKFZ-Neubau beschlossen – An Berliner Straße entsteht ein Gebäudekomplex für innovative Krebsforschung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) hat an der Berliner Straße den Neubau eines Gebäudekomplexes für die innovative Krebsforschung geplant. Den Bebauungsplan zur Realisierung des Vorhabens hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 29. Juni 2023 einstimmig beschlossen.

In den neuen Gebäuden sollen die Bereiche Prävention und Digitale Onkologie Platz finden, ebenso die biologische Grundlagenforschung. Das DKFZ hatte in Kooperation mit der Stadt Heidelberg einen Realisierungswettbewerb durchgeführt. Als Sieger wurde der Entwurf des Büros Heinle Wischer – Partnerschaft freier Architekten gekürt. Das fortgeschriebene Wettbewerbsergebnis soll nun realisiert werden.

Grundgedanke des Entwurfes ist ein Gebäudekomplex mit reliefartigen Fassaden und Dachterrassierungen. Diese werden bis zum fünften Obergeschoss begehbar sein. Die Dach- und Freiraumbegrünung ist ein wichtiger Bestandteil des Entwurfs. Alle größeren, zusammenhängenden Dachflächen werden mit einer extensiven Dachbegrünung und Photovoltaikanlagen versehen.

Die verkehrliche Erschließung des Gebäudes erfolgt über die Straße Im Neuenheimer Feld. Die notwendigen Stellplätze befinden sich in der Tiefgarage im ersten Untergeschoss, ebenso sind anteilig Fahrradstellplätze sowie Lademöglichkeiten für Elektro-Pkw und Elektro-Fahrräder eingeplant.