Worms – Dialog auf Augenhöhe

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Die langjährige Kooperation des Fachbereichs Informatik der Hochschule Worms mit der Datatronic Software AG ist weiter auf Erfolgskurs. Die zielgerichtete Ausbildung von Fachkräften ist eine der größten Herausforderungen im deutschen Mittelstand. Der Fachbereich Informatik der Hochschule Worms und die Datatronic Software AG haben sich dieser Aufgabe angenommen und über viele Jahre eine weitreichende Kooperation aufgebaut, die den Absolventinnen und Absolventen des Fachbereichs neben einer hervorragenden Ausbildung an der Hochschule auch tiefgreifende Erfahrung in der Praxis eines IT-Systemhauses ermöglicht. Der Austausch reicht weit über die Kooperation im Bereich „Duales Studium“ und das aktive Labor-Sponsoring der Datatronic Software AG hinaus. Pascal Bühler, Vorstand der Datatronic Software AG, und Prof. Carlo Simon, Studiengangleiter des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsinformatik, pflegen seit Jahren einen intensiven Austausch über aktuelle Themen der Informatik und deren Auswirkungen auf die mittelständische Industrie. Das Spektrum reicht dabei vom Prozessmanagement zur Effizienzsteigerung über Themen der künstlichen Intelligenz bis hin zu strategischen Fragen der Unternehmens- und Fachbereichsentwicklung.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit bietet beiden Partnern zahlreiche Vorteile. Durch den Wissens- und Erfahrungsaustausch profitiert die Datatronic Software AG von den neuesten Entwicklungen und Erkenntnissen des Fachbereichs Informatik. Gleichzeitig können die Studierenden des Fachbereichs von der Praxiserfahrung und den Einblicken in die Arbeitsweise eines innovativen IT-Dienstleisters profitieren. „Aus Unternehmenssicht hat sich die Kooperation mit der Hochschule Worms zu einem absoluten Erfolgsmodell entwickelt“, so Vorstand Pascal Bühler.

Die Datatronic Software AG und der Fachbereich Informatik der Hochschule Worms sind stolz auf ihre langjährige Kooperation und werden auch in Zukunft eng zusammenarbeiten, um den Herausforderungen im Hinblick auf die Ausbildung von Fachkräften zu begegnen und ihre Kompetenzen im Bereich der Informatik weiter auszubauen.