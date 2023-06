Bad Dürkheim – CDU erfolgreich in Bad Dürkheim und Winnweiler: Glückwünsche aus Mainz

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die CDU Rheinland-Pfalz freut sich über zwei Wahlerfolge an diesem Wochenende. Der Landesvorsitzende Christian Baldauf sendete seine Glückwünsche nach Bad Dürkheim, wo Natalie Bauernschmitt das Bürgermeisteramt gewann, und in die Verbandsgemeinde Winnweiler, in der Rudolf Jacob sein Amt als Verbandsgemeindebürgermeister mit einem deutlichen Ergebnis verteidigen konnte.

Baldauf: „Beide Kandidaten bringen viel Erfahrung in der kommunalen Verwaltung mit und haben das nötige Herzblut und die Nähe zu den Menschen, um ihre Ämter mit Erfolg auszufüllen. Als CDU Rheinland-Pfalz wünschen wir Natalie Bauernschmitt und Rudolf Jacob eine glückliche Hand für die kommenden Jahre. Es gibt gerade in unseren Kommunen viele Herausforderungen zu bewältigen.“

In dem Zusammenhang blickte der CDU-Landeschef auch auf die anstehenden Kommunalwahlen im kommenden Jahr: „Hier wollen wir auch in den Räten wieder gewinnen. Wir wollen stärkste kommunale Kraft im Land bleiben und werden auch die vielen Tausend Ehrenamtlichen, die sich für die CDU engagieren, nach Kräften unterstützen.“

Die 33-jährige Natalie Bauernschmitt erhielt in Bad Dürkheim 3714 Stimmen, der amtierende Bürgermeister der SPD kam auf 3711 Stimmen. Mit überragenden 65,89 Prozent wählten die Bürgerinnen und Bürger in der Verbandsgemeinde Winnweiler Rudolf Jacob (52) erneut zu ihrem Verbandsgemeindebürgermeister.

