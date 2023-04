Schifferstadt – Schifferstadt radelt wieder Beim STADTRADELN 2023 – die Natur in Schifferstadt und Umgebung neu entdecken

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Klima schützen, Radverkehr fördern und etwas für die eigene Gesundheit tun. Ganz nach diesem Motto nimmt Schifferstadt ab Sonntag, 7. Mai 2023, zum fünften Mal in Folge beim STADTRADELN teil. 21 Tage lang treten deutschlandweit Millionen von Fahrradbegeisterten für mehr Lebensqualität in die Pedale. Alle Teilnehmer können hochwertige Preise rund ums Rad gewinnen. Fahrradtouren – alleine oder gemeinsam – bieten die Möglichkeit die Rettichmetropole, die nähere Umgebung und den Weg zur Arbeit ganz neu zu entdecken. In der STADTRADELN-App können alle Fahrradfreunde ihre gefahrenen Kilometer festhalten. Wer ein eigenes STADTRADELN-Team gründen oder einem bereits bestehenden beitreten will, kann sich auf https://www.stadtradeln.de/schifferstadt registrieren. Bei Rückfragen helfen die städtischen Klimaschutzmanagerinnen Eva Landmesser und Nicole Dörr unter der Telefonnummer 06235 / 44215 oder per E-Mail an eva.landmesser@schifferstadt.de gerne weiter.

Warum sich umsteigen auf den Drahtesel nicht nur beim STADTRADELN lohnt

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden. Für mehr Klimaschutz und Radverkehr treten seit 2008 Kommunalpolitikerinnen und -politiker sowie Bürgerinnen und Bürger beim STADTRADELN in die Pedale.