Frankenthal – vhs-Kurs „Einführung in den Orientalischen Tanz“ ab 25.04.2023

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 25.04. startet an der Volkshochschule Frankenthal um 18.00 Uhr der Kurs „Einführung in den orientalischen Tanz“ mit Semira. In 10 Terminen werden die verschiedenen Facetten dieses Tanzes vermittelt und die Freude an Tanz und Bewegung steht im Vordergrund. Der Orientalische Tanz besteht aus weichen, fließenden und temperamentvoll akzentuierten Bewegungen. Er ist ein effektives Ganzkörpertraining speziell für die weibliche Anatomie. Körperspannung wird aufgebaut, die Haltung verbessert und Muskeln und Gelenke sanft aber gezielt in Bewegung gebracht. Der Tanz eignet sich für Frauen unabhängig von Alter und Figur. Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-ft.de, telefonisch 06233-349203 oder per E-Mail an info@vhs-ft.de möglich.

