SPD Rhein-Neckar trifft sich zum Mitgliederkreisparteitag in Mühlhausen-Rettigheim

Mühlhausen-Rettigheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar

Foto (Alexander Lucas): Daniel Born MdL und Dr. Andrea Schröder-Ritzrau bewerben sich erneut als Doppelspitze für den Kreisvorsitz der SPD Rhein-Neckar

Die Mitglieder des SPD-Kreisverbandes Rhein-Neckar treffen sich am Samstag, 22. April 2023 ab 11 Uhr zu ihrer Jahreshauptversammlung in der Halle der Grund- und Hauptschule Rettigheim, Gartenstr. 26, in Mühlhausen-Rettigheim. Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten des bisherigen Kreisvorstandes die Neuwahlen nach der zweijährigen Amtszeit auf der Tagesordnung. Dabei bewirbt sich die vor zwei Jahren erstmals gewählte Doppelspitze aus Landtagsvizepräsident Daniel Born MdL (Schwetzingen) und Kreis- und Gemeinderätin Dr. Andrea Schröder-Ritzrau (Walldorf) erneut um den Kreisvorsitz. „Die Rhein-Neckar-SPD ist stark aufgestellt, um in den kommenden Monaten bei den Kommunal- und Europawahlen erfolgreich abzuschneiden und weiter neue Mitglieder hinzuzugewinnen. Die letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass wir mit den Themen Respekt, Zusammenhalt und ökologischer Wandel die richtigen Schwerpunkte gesetzt haben. Wir wollen gemeinsam unsere Kreispartei noch deutlicher zum Ort machen, wo sich Menschen treffen, um gemeinsam für Fortschritt und eine gute Zukunft zu arbeiten“, so der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Daniel Born. „Wir wollen die begonnene Arbeit als Team im Kreisvorstand fortsetzen und die geplanten Aktivitäten rund um das 50jährige Gründungsjubiläum des Kreisverbandes weiterführen“, ergänzt Andrea Schröder-Ritzrau. „Die Unterstützung und Stärkung der SPD-Strukturen vor Ort als wichtige Basis der Demokratie liegt uns sehr am Herzen und steht deshalb ganz oben auf unserer Agenda.“

Neben den Vorstandswahlen werden auch die Delegationen für die Landesparteitage und die Landesvertreterinnenversammlung Europa gewählt. Desweiteren werden Anträge zu den Themenbereichen Rente, Ukraine-Krieg sowie eine Satzungsänderung diskutiert.

Der mit 2.640 Mitgliedern mitgliederstärkste Kreisverband der SPD Baden-Württemberg tagt am 22. April in Mühlhausen-Rettigheim, also am südlichen Ende des Rhein-Neckar-Kreises, nachdem die letzten Jahreshauptversammlung am nördlichen Ende in Laudenbach stattfand. Die Vorstandswahl vor zwei Jahren musste noch unter Pandemiebedingungen Open-Air auf der Haupttribüne des Dietmar-Hopp-Stadions in Sinsheim-Hoffenheim durchgeführt werden.

Quelle: SPD-Regionalzentrum Rhein-Neckar