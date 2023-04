Landau – Um den Kindern eine Freude zu machen – Mitarbeitende der Stadt Landau spenden Spielzeug an kleine Bewohnerinnen und Bewohner der Geflüchtetenunterkunft im PVA-Gebäude – Auch Zoo-Team übergibt Kisten mit Plüschtieren und Büchern

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. In der ehemaligen PVA-Druckerei in der Industriestraße in Landau haben mittlerweile 64 schutzsuchende Menschen ein vorübergehendes Zuhause gefunden, darunter auch 18 Kinder und Jugendliche. Um den kleinen Bewohnerinnen und Bewohnern der Geflüchtetenunterkunft eine Freude machen zu können, hat der Leiter des städtischen Sozialamts Jan Marco Scherer seine Kolleginnen und Kollegen um Spielzeugspenden gebeten. Viele städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind seinem Aufruf gefolgt, so auch das Team des Zoos um Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel und Zookuratorin Dr. Christina Schubert: Die beiden haben jetzt zwei Kisten mit Spielsachen in der Einrichtung vorbeigebracht. „Ob Plüschtiere, Malbücher, Stifte, Bälle oder Taschen für die Kinder, die bald in die Schule gehen: Es ist wirklich einiges zusammengekommen. Vielen lieben Dank dafür“, berichtet Sozialamtsleiter Scherer.

„Damit können wir den Kids, die auf ihrer Flucht nicht viel mitnehmen konnten, das Ankommen und Eingewöhnen am neuen Wohnort bestimmt etwas erleichtern.“ Das hoffen auch Zoodirektor Heckel und Zookuratorin Schubert: „Alle wissen: Mit einer Freundin oder einem Freund aus Plüsch lassen sich schwierige Situationen gleich viel leichter bewältigen. Deshalb haben wir sehr gerne unseren Zoo-Shop geplündert und einige Kuscheltiere für die Kinder aussortiert. Dazu gibt’s noch ein paar Tierbücher oder Zooführer in leichter Sprache – einfach nur zum Anschauen oder um das Deutschlernen zu unterstützen. Und vielleicht kommen uns die Mädchen und Jungen dann bald auch mal im Zoo besuchen, um die Tiere live zu betrachten.“

Quelle: Stadt Landau