Frankenthal – Spannendes und Kurioses – Quizabend in der Stadtbücherei Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Wer kennt die Augenfarbe von Harry Potter im Buch? Wer weiß, wie viele Straßen in Fran-kenthals Innenstadt auf -ring enden? Das eigene Wissen unter Beweis stellen oder etwas Neues dazu lernen können alle Rätselfans beim nächsten Quizabend in der Stadtbücherei am Donnerstag, 20. April, ab 19.30 Uhr. Durch den Abend führt wie gewohnt Jürgen Hellmann, Leiter des Theater Alte Werkstatt. In fünf Runden mit jeweils zehn Fragen geht es darum, die richtigen Antworten zu finden, bei-spielsweise zu Themen wie Sport, Geschichte oder Musik. In einer weiteren Runde geht es um das Erraten der Identität einer berühmten Person, anhand von nach und nach preisgege-benen Fakten. Je früher die gesuchte Persönlichkeit erraten wird, desto mehr Punkte kann man für sein Team erzielen. Die Fragen werden vom Team der Stadtbücherei zusammenge-stellt und sind eine kunterbunte Mischung aus verschiedenen Bereichen.

Seit 2016 bietet die Stadtbücherei Quizabende an, bei denen man zu zweit oder im Team mit maximal sieben Gruppenmitgliedern teilnehmen kann. Dem Siegerteam winkt ein Quiz-Wanderpokal, der mit allerlei süßen Leckereien gefüllt ist. Für kühle Getränke und salzige Knabbereien sorgt der Förderverein der Stadtbücherei Frankenthal. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro pro Person und wird an der Abendkasse bezahlt. An-melden kann man sich und sein Team (zwei bis sieben Personen) ab sofort telefonisch unter 06233 89 630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich vor Ort in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 15 Uhr).

Der nächste Quizabend zum Vormerken und Anmelden: Dienstag, 8. August, 19.30 Uhr