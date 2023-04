Mannheim – all about sports GmbH und SV Waldhof Mannheim machen gemeinsame Sache

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab sofort übernimmt die Vermarktungsagentur all about sports den Bereich Sponsoring des SV Waldhof Mannheim in Form einer Vollvermarktung. Dies beinhaltet die Akquise potentieller neuer Sponsoren sowie die professionelle Betreuung der Bestandssponsoren. In den vergangenen Jahren hat der SV Waldhof Mannheim die Vermarktung kontinuierlich ausgebaut und professionalisiert. Nun soll mit all about sports, einem jungen, engagierten und professionellen Unternehmen, der nächste Schritt in diesem wichtigen Bereich gegangen werden. „Nach über 6 Jahres der Eigenvermarktung des SV Waldhof Mannheim sind wir an den Punkt gekommen, an welchem wir diese wichtige Aufgabe in verantwortungsvolle Hände geben möchten. Wir freuen uns daher sehr, mit all about sports einen engagierten Vermarkter auf Augenhöhe gefunden zu haben. Mit all about sports wollen wir die Entwicklung des Waldhofs weiter vorantreiben und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.

Die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen äußerst professionell, zielgerichtet und haben uns davon überzeugt, einen gemeinsamen Weg einzuschlagen“, so Markus Kompp, Geschäftsführer des SV Waldhof Mannheim. „Es bereitet uns große Freude, mit dem SV Waldhof Mannheim einen traditionsreichen Verein als neuen Partner gewonnen zu haben. Wir sind fest entschlossen, den Verein ab sofort bestmöglich bei der Vermarktung zu unterstützen und somit dazu beizutragen, dass der SVW sich weiterentwickelt und den nächsten Schritt im Bereich Sponsoring geht.“, so Martin vom Hofe, Geschäftsführer der all about sports GmbH.