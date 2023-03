Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak= – Übersicht über aktuelle Baustellen Heidelbergs in der Zeit vom 3. bis 9. April 2023

• Akademiestraße: Aufgrund privater Baustelle zwischen Plöck und Hauptstraße bis voraussichtlich 1. Juni 2023 voll gesperrt. Durchgang für Fußgängerinnen und Fußgänger.

• Albert-Ueberle-Straße: Vollsperrung seit 28. September 2022 auf Höhe Hausnummer 20 wegen teileingestürzter Stützmauer. Treppenanlage zwischen Hausnummern 19 und 21 gesperrt. Straße ist von beiden Seiten bis Absperrung befahrbar, ohne Wendemöglichkeit. Philosophenweg ist im Gegenverkehr befahrbar. Im Bereich der Einsturzstelle wurde eine provisorische Fußgängerführung eingerichtet.

• B 37/Neckarstaden: Aufgrund von Lieferengpässen bei den Elektrokomponenten finden auf dem neckarseitigen Gehweg nur sporadisch Arbeiten statt. Keine Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer.

• Bergheimer Straße: Einseitige Sperrung stadtauswärts auf Höhe Volkshochschule für Autoverkehr. Umleitung erfolgt über Thibautsstraße. Keine Einschränkungen für ÖPNV und Fußgängerinnen und Fußgänger.

• Czernyring/Montpellierbrücke: Umbaus des Unterfliegers Czernyring. Vollsperrung mit örtlicher Umleitung des Verkehrs. Bau neuer Stützwände, Rahmenbauwerk und Kanalneubau. Voraussichtliches Bauende der Maßnahme im Mai 2025.

• Eppelheimer Straße: Auf Höhe alte Eisenbahnbrücke gesperrt, Umleitung über Henkel-Teroson-Straße.

• Eppelheimer Straße/Da-Vinci-Straße: Seit 9. Januar 2023 Umbau des Knotenpunktes Eppelheimer Straße/Da-Vinci-Straße. Diverse Sperrungen und Auswirkungen auf Individualverkehr während der Bauphasen. Während der gesamten Bauzeit ist die Eppelheimer Straße nur stadteinwärts aus Richtung Pfaffengrund befahrbar. In Gegenrichtung erfolgt Umleitung großräumig über Speyerer Straße und Diebsweg beziehungsweise B 37 Richtung Mannheim, Anschlussstelle Wieblingen-Pfaffengrund. Geplante Fertigstellung im Frühjahr 2024.

• Friedrich-Ebert-Anlage: Netzarbeiten zwischen Nadlerstraße und Friedrich-Ebert-Platz. Sperrung des Radfahrstreifens und der Parkplätze. Geplantes Bauende Ende April 2023.

• Friedrich-Straße: Vollsperrung Fahrbahn und Gehweg vom 11. bis 21. April 2023 auf Höhe Hausnummer 4. Innerörtliche Umleitung wird eingerichtet.

• Hans-Thoma-Platz: Umbau der Ampelanlage Hans-Thoma-Platz/Dossenheimer Landstraße sowie Restarbeiten in den Bereichen Rottmannstraße/Klausenpfad und Berliner Straße/Zeppelinstraße. Bauende Mitte April 2023 geplant.

• Kirschgartenstraße: Grundhafte Erneuerung zwischen Spitzwegstraße und Rheinstraße. Herstellung der Straße und der Gehwege auf gesamter Länge. Voraussichtliches Bauende im September 2023.

• Klingenteichstraße (zweiter Bauabschnitt): Fahrbahnsanierung und Ertüchtigung einer Stützwand von der Schanz bis Klingenteichstraße 32. Vollsperrung mit örtlicher Umleitung.

• Kurfürsten-Anlage: Sperrung eines Fahrstreifens in Höhe ehemaliges Bauhaus wegen Abbruch-/Bauarbeiten.

• Max-Planck-Ring: Zufahrt nur über Ost-Rampe möglich wegen Straßenbauarbeiten, Hauptbahnhof nicht anfahrbar. Zugang für Fußgänger über Ost-Rampe.

• Montpellierbrücke: Seit 9. Januar 2023 Instandsetzung und Verstärkung der Brücke in mehreren Bauphasen. Vom 30. Januar bis Juli 2023 Speyerer Straße in Richtung Innenstadt nur einspurig für Auto- und Radverkehr befahrbar. Vollsperrung für Straßenbahnen vom 3. April bis 11. Mai 2023. Linie 22 wird umgeleitet. Haltestellen Ringstraße, Montpellierbrücke und Hauptbahnhof-Süd entfallen. Umleitung zwischen Stadtbücherei und Gadamerplatz in beiden Fahrtrichtungen über Haltestellen Stadtwerke, Hauptbahnhof, Betriebshof (Steige C und D) und Czernybrücke. Vollsperrung der Durchfahrt unter der Brücke für Radfahrende. Umleitung führt vom Hauptbahnhof kommend über Kurfürsten-Anlage und Kaiserstraße und aus Richtung der Römerstraße über die Lessingstraße. Die Gesamtbauzeit soll drei Jahre betragen. Weitere Informationen online unter www.heidelberg.de/montpellierbruecke.

• Rathausstraße: Nächtliche Kanalarbeiten vom 4. bis 14. April 2023. Die Arbeiten dauern werktags jeweils von 20 bis 6 Uhr. Vollsperrung im Bereich Hausnummern 10-14. Halbseitige Sperrung im Bereich Hausnummern 42 bis 50. Umfahrung über Seitenstraßen möglich. Im Baustellenbereich entfallen vereinzelt Parkplätze vorübergehend.

• Rohrbacher Straße: Maßnahme der Stadtwerke Heidelberg zur Verlegung von Fernwärme. Seit 20. Juni 2022 Einbahnstraße im Bereich der Bauabschnitte – Richtung Stadtmitte befahrbar. Umleitung aus Richtung Friedrich-Ebert-Anlage und Bismarckplatz über Kurfürsten-Anlage – Hauptbahnhof – Lessingstraße – Römerstraße. Ersatzhaltestelle der rnv am S-Bahnhof Weststadt/Südstadt für Linie 39a. Voraussichtliches Ende der Sanierungsarbeiten ist im Mai 2024.

• Rudolph-Stratz-Weg: Bauarbeiten ruhen voraussichtlich bis drittes Quartal 2023. Erreichbarkeit der Grundstücke ist uneingeschränkt gewährleistet.

• Schlossbergtunnel: Nächtliche Vollsperrung am 18., 19. und 20. April 2023 ab 20.15 Uhr bis Folgetag gegen 5 Uhr. Umleitung stadtauswärts über Sofienstraße und Neckarstaden zur B 37. Zufahrt zur östlichen Altstadt über Neckarstaden. Umleitung stadteinwärts über B 37. Zufahrt zu den Parkhäusern ist gewährleistet.

• Seitzstraße: Vollsperrung seit Oktober 2022 aufgrund von Fernwärmearbeiten. Fußgängerbrücke eingerichtet. Abfallentsorgung durch Müllabfuhr ist sichergestellt. Stellenweise wird die Fahrbahn miterneuert.

• Stadtteil Rohrbach: Sukzessive Kanalsanierung durch Abwasserzweckverband im gesamten Stadtteil bis Ende Mai 2023. Verkehrsbeeinträchtigung und eingeschränktes Parkangebot.

Ergänzend: www.heidelberg.de/baustellen