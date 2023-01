Frankenthal – Absage Fastnachtsumzug: Bürgermeister und Ordnungsdezernent Bernd Knöppel im Interview

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 25. Januar 2023, 14 bis 18 Uhr, findet das erste Job-Café der Jugendberufshilfe in diesem Jahr statt. Die Jugendberufshilfe im Landkreis Germersheim bietet beim Job-Café in den Räumen der Schulsozialarbeit in der Berufsbildenden Schule Germersheim allen interessierten Jugendlichen Information und … »