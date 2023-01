Frankenthal – Vortrag zum 20. Jahrestag gegen weibliche Genitalverstümmelung

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 06.02.2023 bietet die vhs Frankenthal zusammen mit der TERRE DES FEMMES Städtegruppe Heidelberg-Mannheim in ihrem Vortrag „https://www.vhs ft.de/cms/plugins/VhsConnect/Category/templates/category-1/public/images/pixel-alpha.pngIm Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung“ einen Überblick über Errungenschaften im Kampf gegen FGM – weltweit und in Deutschland -, zeigt aber auch auf, wofür es noch zu kämpfen gilt. Angereichert mit vielfältigem Input von Praktiker*innen will der Vortrag auch jenes Publikum ansprechen, das sich besonders über den medizinischen Aspekt hinaus für das Thema interessiert.

Der Vortrag findet von 19.00-20.30 Uhr im vhs Bildungszentrum in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Frankenthal statt. Um eine Anmeldung wird gebeten.

Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-ft.de, telefonisch 06233-349203 oder per E-Mail an info@vhs-ft.de möglich.