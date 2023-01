Ludwigshafen – SPD: Mitarbeiter müssen geschützt werden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Angriff mit einer Waffe auf einen Mitarbeiter der Zulassungsstelle beschäftigt seit einer Woche neben der Oberbürgermeisterin und dem Personalrat der Stadt auch die Politik.

“Am Arbeitsplatz angegriffen zu werden ist fast so schlimm, wie ein Überfall zu Hause – auch bei der Arbeit müssen wir uns sicher und geschützt fühlen können. Es ist richtig und zwingend notwendig, jetzt schnell Sicherungsmechanismen für die Verwaltungsmitarbeiter zu schaffen, um weitere Angriffe zu verhindern.”, unterstützt Julia May, Fachsprecherin für Recht, Sicherheit und Ordnung der SPD Fraktion den Vorstoß des Personalratsvorsitzenden Stefan Limburg. “Sowohl kurzfristige Maßnahmen müssen jetzt umgesetzt werden, als auch mittelfristig die Prozesse überprüft werden und bei einer Neuplanung des Rathauses müssen Sicherheitsaspekte auch baulich stärker in den Fokus gerückt werden. “, ergänzt David Guthier, Fraktionsvorsitzender der SPD. “Wenn wir keinen sicheren Arbeitsplatz bieten können, müssen wir uns über ausbleibende Bewerber nicht wundern. Auch die Beschädigung der Fahrzeuge an der Zulassungsstelle kurz nach dem Angriff muss Folgen haben. Wir dürfen nicht den Eindruck entstehen lassen, es würden rechtsfreie Räume geduldet. Wir werden im Stadtrat die Bestrebungen der Verwaltung unterstützen; was rechtlich machbar ist, muss versucht werden!”, so May abschließend.

Quelle SPD Ludwigshafen / Foto Archiv MRN-News