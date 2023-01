Heidelberg – Ska und schräger Humor gegen den Winter-Blues – Heinz Strunk und The Busters eröffnen das Programm im Februar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Lange ist es her, dass die deutschen Ska-Helden The Busters live auf der Bühne zu erleben waren. Im Februar bringt der Karlstorbahnhof sie endlich zurück nach Heidelberg. Und auch sonst bietet das Programm des Kulturzentrums im Februar jede Menge Gelegenheiten, den Winterschlaf abzuschütteln.

Gleich zu Monatsbeginn geht es Schlag auf Schlag für jeden Geschmack: Heinz Strunk, vielfacher Bestsellerautor, Mitglied des Humor-Trios Studio Braun sowie der frei erfundenen Techno-Formation Fraktus, ist am 2. Februar mit seinem neuesten Roman „Ein Sommer in Niendorf“ im Karlstorbahnhof zu Gast. Ihm folgen auf der großen Bühne die Ska-Ikonen The Busters (4. Februar) sowie der musikalische Senkrechtstarter Betterov (5. Februar). Am 12. Februar ist außerdem die Stand-Up-Comedy Show NightWash im Rahmen des Kabarett- und Comedyfestivals Carambolage mit frischen Talenten zu erleben. Fünf Tage später, am 17. Februar, steht ein Auftritt von SWR3-Comedian Sebastian Lehmann auf dem Festivalprogramm. Für alle Fans handgemachter Elektromusik tritt schließlich am 26. Februar mit Brandt Brauer Frick die erste Liga der deutschen Elektro-Akustik-Bastler zu einer Liveshow an.

Im Tik (Theater im Karlstorbahnhof) präsentiert zum Monatsbeginn das Urban Dance Projekt „Bodies of Resistance II“ im Rahmen der Tanzbiennale Heidelberg an vier Abenden brandneue Choreografien. Zudem startet der GenerationenTheaterKlub in eine neue Saison und lädt jeden Mittwoch Theaterbegeisterte ab 18 Jahren zum Hineinschnuppern und Mitspielen ein.

Auch sonst gibt es im Februar wieder viele Möglichkeiten im Karlstorbahnhof selbst kreativ und aktiv zu werden: Der kostenfreie Theatertreff Come Together steht am 06. und 20. Februar allen Interessierten offen. Am Samstag, 11. Februar organisieren das Heidelberger Kollektiv Paradoxon und der Ping Pong Social Club einen ganzen Tag lang kreative Workshops, Kunst und Tischtennis bei freiem Eintritt – nur für die Afterparty ab 22:00 Uhr müssen Karten gekauft werden. Tanzbegeisterte können bei den Contact Jams am 13. und 27. Februar gegen einen Unkostenbeitrag teilnehmen und am 16. Februar gibt es im Klub des Karlstorbahnhofs eine Milonga. Jugendliche von 10 bis 16 Jahren können ab dem 18. Februar im Rahmen des Projekts „Schneller als das Licht“ gemeinsam eine Choreografie entwickeln – die Teilnahme ist kostenfrei. Am 21. Februar gibt es zum „Tag der Muttersprache“ einen Workshop zu Gebärdensprache und Gehörlosenkultur. Und der Choir Club lädt am 26. Februar zum Mitsingen ein.

Das vollständige Programm des Karlstorbahnhofs und alle Informationen gibt es unter www.karlstorbahnhof.de