Landau – Gemeinsame Schnelleinsatzgruppe von Landkreis und Stadt soll Einsatzleitwagen erhalten

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die gemeinsame Schnelleinsatzgruppe Landau-Südliche Weinstraße soll ein Fahrzeug zur Führungsunterstützung erhalten – einen sogenannten Einsatzleitwagen 1 (ELW). Der Kreisausschuss hat der Beschaffung zugestimmt. Die Schnelleinsatzgruppe gliedert sich in die Module Führung, Sanität, Betreuung und Verpflegung. Sie wird von den Hilfsorganisationen DRK Landau, DRK Südliche Weinstraße, DLRG Landau und im Modul Verpflegung von der Feuerwehr Landau und dem Verpflegungstrupp SÜW gebildet. Für das Modul Führung soll dieser Einsatzleitwagen als Fahrzeug zur Führungsunterstützung beschafft werden. Es dient bei einem Einsatz der Zugführung sowie der Abschnittsleitung Gesundheit als Führungsunterstützung vor Ort, unter anderem werden hier die Aufgaben Gliederung des Einsatzabschnitts, Patientenerfassung, Transportorganisation sowie Betrieb eines Behandlungsplatzes gemanagt.

Bei größeren Schadenslagen bildet der ELW die Schnittstelle zwischen Abschnittsleitung Gesundheit und technischer Einsatzleitung. Bis auf weiteres ist geplant das Fahrzeug am Standort Landau zu stationieren. Das Fahrzeug wird mit allen benötigten technischen Arbeitsmitteln gemäß den in Rheinland-Pfalz gültigen Vorschriften und Normen ausgestattet. Das Land Rheinland-Pfalz hat die vorzeitige Beschaffung eines ELW 1 bereits genehmigt, Fördergelder in Höhe von 40% des Auftragswertes werden erwartet. Zudem haben die Mitglieder des Kreisausschusses überplanmäßige Auszahlungen gewährt, um die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000) möglich zu machen. Das Fahrzeug kann insbesondere zur Waldbrandbekämpfung eingesetzt werden, da es mindestens 4.000 Liter Wasser an Bord hat.

Gerade in Gebieten, in denen Löschwasser nicht zur Verfügung steht, können mit einem solchen Fahrzeug schnelle und wirksame Erstmaßnahmen eingeleitet werden. Das Tanklöschfahrzeug soll in Edenkoben stationiert werden. Die Beschaffung des Fahrzeugs hatte sich seit 2018 mehrmals verzögert. Aufgrund Überplanungen des Leistungsverzeichnisses und aufgrund coronabedingter Einschränkungen bei den Firmen kam es zu einer deutlichen Kostensteigerung, weshalb zusätzliche Mittel durch den Kreisausschuss genehmigt werden mussten.