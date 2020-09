Heidelberg – Erholung des Arbeitsmarktes kein Selbstläufer – Der Arbeitsmarkt im August 2020

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Agentur für Arbeit unterstützt bei Weiterbildung

Im Agenturbezirk sind von Juli auf August ca. 900 Menschen arbeitslos geworden. Mittlerweile sind ungefähr 4.700 Menschen mehr arbeitslos wie im August 2019.

Ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Sommermonaten ist aufgrund der Ferienzeit normal. Der große Abstand zum Vorjahr resultiert weiterhin aus dem hohen Anstieg im April und Mai, dem bisherigen Höhepunkt der Corona Krise. „Die Erholung des Arbeitsmarktes wird wahrscheinlich kein Selbstläufer werden“, sagt Klaus Pawlowski, Chef der Heidelberger Agentur für Arbeit. „Die Corona Pandemie hat in verschiedenen Branchen bereits vorhandene Transformationsprozesse beschleunigt, was Auswirkungen auf die Beschäftigten hat. Dazu kommt die Unsicherheit, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickeln wird“, so Pawlowski weiter.

Diese Unsicherheiten führen zur Zurückhaltung bei Einstellungen. So liegt der Bestand von gemeldet Arbeitsstellen immer noch 30 Prozent unter dem Vorjahr.

„Ein Weg aus der Krise kann die Investition in Weiterbildung sein. Uns stehen viele Fördermöglichkeiten für Betriebe und Arbeitslose zur Verfügung. Auch die Bildungsträger haben sich der Situation angepasst und bieten Kurse Online und unter Einhaltung der Hygienebestimmungen an.“, sagt Pawlowski.

Der Arbeitsmarkt im August 2020

• Arbeitslosenzahl im August:

19.014 (+868 zum Vormonat)

.

• Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich:

+4.695

• Arbeitslosenquote im Juli:

4,9% (3,8% August 2019)

• Geprüfte Anzeigen Kurzarbeit seit April

7.080 Anzeigen für 91.999 Personen

Quelle Agentur für Arbeit Heidelberg