Mannheim – Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle bleibt bei 535

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – 142. Aktuelle Meldung zu Corona in Mannheim 24.07.2020

1. Aktuelle Fallzahlen

2. Bürgerservice

3. Stadt appelliert an Achtsamkeit an den öffentlichen Seen

1. Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle bleibt bei 535

Dem Gesundheitsamt wurde bis heute Nachmittag, 24.07.2020, 16 Uhr, kein weiterer Fall einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Damit bleibt die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim bei insgesamt 535.

Das Gesundheitsamt ermittelt grundsätzlich die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne. Diese werden auch ohne Symptome auf das Virus getestet. Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Bislang sind in Mannheim 511 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim noch 11 akute Fälle.

2. Bürgerservice Neuhermsheim öffnet ausschließlich für Kraftfahrzeug-Anliegen ab Montag, 27. Juli

Um für eine Entspannung bei der Terminnachfrage in den Bürgerdiensten zu sorgen, wird ab Montag, den 27. Juli für alle Anliegen zu Kraftfahrzeugen (davon ausgenommen sind Führerscheinangelegenheiten) der Bürgerservice Neuhermsheim am Gerd-Dehof-Platz 1 geöffnet. Der Bürgerservice ist ohne vorherige Terminvereinbarung zu folgenden Sprechzeiten geöffnet:

– Montag: 08-16 Uhr

– Dienstag: 08-12 Uhr

– Mittwoch: 08-18 Uhr

– Donnerstag: 08-12 Uhr

– Freitag: 08-12 Uhr

Damit reagiert die Stadt auf die weiterhin konstant hohe Nachfrage zu Anliegen rund um das Kraftfahrzeug. Bereits vereinbarte Kfz-Termine in anderen Bürgerdienststellen können trotzdem wie gebucht wahrgenommen werden. Neue Kfz-Termine werden mit der Öffnung in Neuhermsheim vorerst nicht mehr angeboten.

Ab 10. August werden weitere Bürgerservice-Standorte öffnen. Dies wird zu einer nachhaltigen Entspannung der Situation beitragen.

Das Betreten aller Dienstgebäude des Fachbereichs Bürgerdienste ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung gestattet.

3. Stadt appelliert an Achtsamkeit an den öffentlichen Seen

Da die Freibäder aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung entweder nur eingeschränkt geöffnet haben oder – wie es bei vielen Freibädern im Mannheimer Umland der Fall ist – ganz geschlossen sind, erfreuen sich die öffentlichen Seen in Rheinau und Vogelstang großer Beliebtheit.

Nach wie vor besteht die Gefahr einer anhaltenden Infektionslage aufgrund von Covid-19. Daher appelliert die Stadt Mannheim an die Besucherinnen und Besucher der Seen, die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen einzuhalten. Entsprechende Hinweisschilder werden zeitnah erneuert. Auch gilt ein generelles Grillverbot, sobald der Waldbrandgefahrenindex Stufe 4 oder höher erreicht hat. Dies ist laut Deutschem Wetterdienst bis einschließlich Samstag der Fall.

Grundsätzlich empfiehlt die Stadt, bei der Anreise gänzlich aufs Auto zu verzichten. Polizei und städtischer Ordnungsdienst werden am Wochenende Schwerpunktkontrollen im ruhenden Verkehr durchführen und Falschparker konsequent abschleppen lassen. Wenn die Wiesen zu voll sind, rät die Stadt, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen oder gänzlich auf den Badebesuch am See zu verzichten und stattdessen die geöffneten und kontrollierten Mannheimer Freibäder aufzusuchen.