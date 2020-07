Heiligkreuzsteinach – NACHTRAG: 16-jähriger tödlich verunglückt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar INSERATwww.optikadam.de Professor Doktor Wilfried Rosendahl soll neuer Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim werden. Das hat der Kulturausschuss heute in nichtöffentlicher Sitzung dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen. Dieser entscheidet abschließend am 28. Juli. Wilfried Rosendahl, geboren 1966 in Ratingen, ist bereits seit 2004 in verschiedenen Positionen in den Reiss-Engelhorn-Museen tätig. Seit 2016 ist Rosendahl Direktor ... Mehr lesen »