Heppenheim – Öffentliche Stadtführung am 6. Juni

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah: Heppenheim mit seiner historischen Altstadt und den vielen Sehenswürdigkeiten bietet für viele Heppenheimer und geschichtlich Interessierte so manche Neuentdeckung. An jedem ersten Samstag im Monat kann die historische Altstadt unter fachkundiger Leitung entdeckt werden. Die nächste öffentliche Stadtführung startet am 6. Juni 2020 um 16:00 Uhr ab der Tourist-Information. Tickets hierfür müssen vorab erworben werden. Sie sind zum Preis von 4,- Euro für Erwachsene und 2,- Euro für Kinder erhältlich. Während den Führungen sind Abstandsregeln einzuhalten. Wo dies nicht möglich ist, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Aufgrund der derzeitigen Gegebenheiten ist die maximale Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt. Vor der Führung werden beim Ticketkauf die Adressdaten der Teilnehmenden erfasst. Die Öffnungszeiten der Tourist Information, Friedrichstraße 21, sind derzeit von Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr. Außer Tickets für Führungen sind hier zahlreiche Informationen zu Ausflugszielen in der Region sowie Wander- und Radkarten erhältlich.

Kontakt:

Tourist-Information | Tel. 06252 13-1171 / 13-1172