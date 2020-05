Speyer – Stadtverwaltung am Donnerstag, 4. Juni geschlossen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Speyer informiert, dass am Donnerstag, 4. Juni 2020 alle städtischen Dienststellen geschlossen bleiben. Obwohl der an diesem Tag geplante Betriebsausflug aufgrund der andauernden Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, hat die Stadtspitze in Abstimmung mit dem Personalrat beschlossen, den städtischen Mitarbeiter*innen einen freien Tag zu ermöglichen. „Die Mitarbeiterinnen waren in den letzten Wochen und Monaten stark gefordert und die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden unseren Arbeitsalltag auch weiterhin beeinflussen.

Als Zeichen der Wertschätzung möchten wir ihnen an diesem Tag die Möglichkeit geben, Zeit mit ihren Familien zu verbringen und einfach einmal durchzuatmen“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Die städtischen Kitas bleiben zur Aufrechterhaltung der Notbetreuung geöffnet. Der Abfallwirtschaftshof der Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS) in der Franz-Kirrmeier-Straße ist zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.