Heppenheim – Museum bietet Sonderführungen an Pfingsten an

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Museum für Stadtgeschichte und Volkskunde Heppenheim hat über die Pfingstfeiertage von 14:00 – 17:00 Uhr geöffnet. Angelehnt an die derzeitige Sonderausstellung „GESTE-MASKE-TANZ im Fokus zwischen Neuer Sachlichkeit und Neuem Sehen“, die noch bis zum 28. Juni 2020 im Museum besichtigt werden kann, findet am 31. Mai und am 1. Juni jeweils um 15:00 Uhr eine Sonderführung zur Ausstellung statt. Die Teilnehmerzahl ist auf acht Personen begrenzt. Bei entsprechender Nachfrage kann eine weitere Führung im Anschluss angeboten werden. Der Eintritt zur Ausstellung beträgt 2 €.

Die Ausstellung zeigt anhand zahlreicher Fotografien des Bauhausschülers Gyula Pap und der Bauhausschülerin, Weberin und Fotografin Gertrud Arndt verschiedene Aspekte des Themas „Geste – Maske – Tanz im Fokus zwischen Neuer Sachlichkeit und Neuem Sehen“. Eine echte Entdeckung der letzten Jahre sind die Tanz-Fotografien der Lichtbildwerkstatt der Loheland-Schule bei Fulda. Der Film zum „Hexentanz“ von Mary Wigman und die Aufnahmen der Tänzerin Gret Palucca dokumentieren den Ausdruckstanz und zeigen im Zusammenhang mit vier Zeichnungen von Wassily Kandinsky und einer Figurine von Leo Grewenig den Einfluss dieser Tanzform auf die Ausbildung des Bauhauses.

Für die Führungen gelten die gängigen Abstandsregelungen und Mundschutzpflicht.