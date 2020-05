Frankenthal – Strohhutfest@home-Paket – Dubbegläser auch einzeln erhältlich

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Anfang Juni können die ursprünglich im Strohhutfest@home-Paket enthaltenen Dubbe-gläser auch einzeln erworben werden. Eines der mit dem Strohhutfest-Männchen bedruckten Gläser kostet 6,50 Euro, davon geht ein Euro an die Vereine, die normalerweise beim Stroh-hutfest teilgenommen hätten. Verkauft werden die begehrten Gläser dann bei Kaufhaus Bir-kenmeier und Kisling. Vorbestellungen sind bei den beiden Händlern oder unter www.stadtportal-frankenthal.de möglich. Die Auflage ist nicht begrenzt, die Gläser werden je nach Nachfrage produziert.

Strohhutfest@home-Paket schnell ausverkauft

Die ursprünglich 750 verfügbaren Strohhutfest@home-Paket, bestehend aus Dubbegläsern, Strohhutfest-Buttons und Rieslingschorle in Dosen, wurden wegen der großen Nachfrage bereits kurz nach Verkaufsstart auf das Doppelte erhöht. Trotzdem war das Paket innerhalb weniger Stunden ausverkauft.

Strohhutfest-Button: nur noch wenige Restexemplare

Der Strohhutfest-Button, der auch in diesem Jahr in einer Auflage von 9.999 Stück produziert wurde, ist ebenfalls nahezu ausverkauft. Es gibt nur noch wenige Restexemplare bei Angela Hoffmann Mode, CPS Grafik Design Druck Udo Weber, Edeka Stiegler, Fein-Stick Pfalz-Shop, Fürst Helbig, GW Goldschmiede Werkstatt, Metzgerei Büchele, Sabines Wollke 7, Blumen Baro und Weismann Automobile. Ausverkauft ist er bereits bei Einhorn Apotheke, Hotel Central, Kaufhaus Birkenmeier, Kisling, Mode am Rathausplatz, Zottelbär und Lese-maus und Autohaus Bürkle.



Hintergrund

Da das Strohhutfest in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht wie gewohnt stattfinden kann, hat die Stadtverwaltung das Strohhutfest@home ins Leben gerufen. An den vier Stroh-hutfesttagen werden dabei Konzerte und Filme per Livestream übertragen. Neu ist ein Stroh-hutfest@home-Paket, mit dem man sich das Strohhutfest-Gefühl ins Wohnzimmer holen kann.



