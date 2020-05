Ludwigshafen – Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 25.04.2020, gegen 12:00 Uhr und dem 21.05.2020, gegen 15:40 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Wolframstraße einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in die Wohnung zu gelangen – weder durch die Terrassentür noch durch ein Fenster. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail