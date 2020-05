Ludwigshafen – BASF Besucherzentrum öffnet wieder ab 25. Mai 2020

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar Mehr Präzision, mehr Transparenz muss kommen „Um in der nächsten Stadtratssitzung ein Coroana-Soforthilfeprogramm beschließen zu können, muss wegen der Details mehr Klarheit und Präzision her. Die Gewährung von Hilfen muss transparent von statten gehen“, erklärt Dr. Peter Uebel, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion. „Nach der Debatte im Hauptausschuss am 11.5.20 sind noch einige ... Mehr lesen »