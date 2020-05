Heidelberg – Umleitung der Linie 34 im Pfaffengrund

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund wird im Steinhofweg auf Höhe der Elisabeth-von-Thadden Schule ein Fußgängerüberweg gebaut. Dafür muss der Steinhofweg am Dienstag, 19. Mai, von 8 Uhr bis voraussichtlich 14:30 Uhr voll gesperrt werden. Dies hat auch Auswirkungen auf die Buslinie 34. Die Linie 34 in Fahrtrichtung Ziegelhausen Heidebuckelweg/Wilhelmsfeld wird im genannten Zeitraum zwischen den Haltestellen Im Dornbusch und Kurpfalzring Süd umgeleitet und bedient dabei die Ersatzhaltestelle Marktstraße (vor Kaufland) sowie die Haltestelle Kranichweg/Stotz des Moonliner 2. Ab Kurpfalzring Süd geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Steinhofweg, Im Heimgarten und Im Schaffner können von den regulären Bussen der Linie 34 nicht bedient werden.

Kleinbus-Ersatzverkehr

Zwischen den Haltestellen Kranichweg/Stotz und Im Heimgarten wird ein Ersatzverkehr mit einem Kleinbus eingerichtet, der im 20-Minutentakt pendelt. Fahrgäste in Richtung Ziegelhausen Heidebuckelweg/Wilhelmsfeld werden gebeten an der Haltestelle Kranichweg/Stotz auszusteigen und an der Haltestelle Kurpfalzring in den regulären Bus der Linie 34 umzusteigen.