Heidelberg – “Heidelberg.Kunst”: 48 Heidelberger Künster laden zur Online-Vernissage am 6. Mai ab 18 Uhr in der Galerie Boeckercontemporary

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Situation für freischaffende Künstler*innen ist aktuell äußerst schwierig. Ausstellungen und Aufträge fallen weg, für viele sind die Folgen existenzbedrohend.Deshalb veranstaltet Arvid Boecker eine Ausstellung mit 48 Heidelberger Künstler*innen in der Galerie Boeckercontemporary in Rohrbach.Denn für Bildende Künstler*innen ist es am besten, wenn man ihre Kunst kauft. Gerade in dieser Situation unterstützt man sie so am Besten, da man damit ihre Unabhängigkeit fördert anstatt Abhängigkeiten zu schaffen.Wer schon immer mal mit dem Gedanken gespielt hat, ein originales Kunstwerk zu kaufen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür. 100% des Verkaufserlöses geht an die Künstler*innen.

