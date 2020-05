Saulheim – Bei Kontrollen auf Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen noch Betäubungsmittel aufgefunden

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Situation für freischaffende Künstler*innen ist aktuell äußerst schwierig. Ausstellungen und Aufträge fallen weg, für viele sind die Folgen existenzbedrohend.Deshalb veranstaltet Arvid Boecker eine Ausstellung mit 48 Heidelberger Künstler*innen in der Galerie Boeckercontemporary in Rohrbach.Denn für Bildende Künstler*innen ist es am besten, wenn man ihre Kunst kauft. Gerade in dieser ... Mehr lesen »