Landau – Trotz erster Lockerungen der Corona-Beschränkungen – Stadt Landau verteilt weiter weniger „Knöllchen“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Beginn des Corona-„Shutdowns“ schränkt die Stadt Landau ihre Parkscheinkontrollen ein. Wie Ordnungsdezernent Lukas Hartmann jetzt ankündigt, werden trotz erster Lockerungen der Corona-Beschränkungen auch weiterhin weniger „Knöllchen“ verteilt – vorerst bis 1. Juni. Konkret entfallen die Kontrollen der Ganztagsparkplätze und wer einen Anwohnerparkschein besitzt, darf damit auch auf Parkplätzen innerhalb der eigenen Parkzone parken, die nicht für Anwohnerinnen und Anwohner ausgewiesen sind. „Die bundesweiten Kontaktverbote gelten weiter und die Menschen sind nach wie vor dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben“, erläutert Hartmann. „Wir wollen nicht alle, die sich an das #stayhome halten, dafür bestrafen, dass sie nicht jeden Morgen einen neuen Parkschein ziehen.“ Weiter überwacht werde allerdings das Kurzzeitparken in der Innenstadt, da die Menschen dort nicht verweilen sollen, so Hartmann. Auch Kreuzungen und Feuerwehrzufahrten werden weiter streng kontrolliert.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz