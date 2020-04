Landau – Landaus OB Hirsch unterstützt Initiative zur Absenkung der Mehrwertsteuer für Hotels und Gaststätten und fordert zeitnahe Lockerungen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch, zugleich stellvertretender Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Städtetags, begrüßt Überlegungen auf Landes- und Bundesebene, die Mehrwertsteuer für die Hotel- und Gaststättenbranche auf 7 Prozent zu senken. „Bereits zu Beginn der Corona-bedingten Einschränkungen haben die Verwaltungsspitzen der Pfalz in einer gemeinsamen Initiative auf den besonderen Unterstützungsbedarf von Gastronomie, Hotellerie und Tourismus hingewiesen“, erinnert Hirsch. Die aktuellen Initiativen zur Rettung von Hotels und Gaststätten unterstütze er gerne und aus voller Überzeugung, so Landaus OB. Die Forderung, die Mehrwertsteuer zu senken, wird auf Bundesebene u.a. von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vertreten. Auch die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen befürwortet eine Steuersenkung und kündigte an, einen entsprechenden Vorschlag auf Bundesebene einbringen zu wollen. Eine zukünftige Absenkung der Mehrwertsteuer reiche aber nicht aus, ist Landaus OB überzeugt: „Wir brauchen jetzt Öffnungsperspektiven für diese Branche, z.B. auf Außenflächen, wo das Abstandsgebot gut eingehalten werden kann.“

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz