Landau – Pfälzer Folkmusik ohne „Volkstümeleien“- LandauLivestream geht mit Reinig, Braun + Böhm in dritte Woche

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der LandauLivestream lebt auch von seiner Vielfältigkeit: Das wird in der aktuellen Woche besonders deutlich. Nach Pop, Jazz und Rock’n’Roll darf sich das Publikum am Dienstag, 21. April, auf Pfälzer Folkmusik ohne „Volkstümeleien“ mit Reinig, Braun + Böhm freuen. Der Livestream des Auftritts in der Jugendstil-Festhalle startet um 19 Uhr auf der städtischen Facebook-Seite sowie dem städtischen YouTube-Kanal. Reinig, Braun + Böhm sind ein Garant für ein unterhaltsames, abwechslungsreiches Repertoire mit Tiefgang. Der musikalische Spannungsbogen von Paul Reinig (Akkordeon, Gitarre, Mandoline und Hackbrett), Peter Braun (Gesang und Gitarre) und Rüdiger Böhm (Klavier, Blockflöten und Krummhorn) reicht von vergrabenen Kostbarkeiten aus alter Zeit über eigene Vertonungen zeitgenössischer Mundartdichtungen bis hin zu traditionellen Tänzen aus der Pfalz und der französischen Nachbarschaft. Die Gruppe ist eine feste Größe in der pfälzischen Kulturlandschaft. Ihre Musik wurzelt in der Folkmusik und wird bereichert durch Elemente aus Chanson, Blues, Rock ’n’ Roll und Kammermusik.



Der LandauLivestream wurde von der städtischen Kulturabteilung und der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH ins Leben gerufen, um die regionale Kulturszene in der aktuellen Corona-Krise zu unterstützen. Weitere auftretende Künstlerinnen und Künstler in dieser Woche sind am Donnerstag, 23. April, die bekannte Chansonsängerin, Musikkabarettistin und Opernparodistin Annette Postel und am Samstag, 25. April, Entertainer Pierre Lenhard mit seiner Band und Evergreens, Oldies, Schlagern sowie Rock’n’Roll-Klassikern. Das komplette Programm des LandauLivestreams findet sich unter www.landau.de/landaulivestream; Unterstützertickets können unter www.ticket-regional.de/landau-livestream erworben werden. Der Erlös kommt direkt den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern zugute. Wer den Livestream verfolgen möchte, kann dies auf dem städtischen Facebook-Account „Stadt Landau in der Pfalz“ und dem städtischen YouTube-Kanal „Stadt Landau in der Pfalz“ tun. Alle Auftritte finden sich auch danach noch „on demand“ auf Facebook sowie YouTube.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz