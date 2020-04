Mannheim – Dirk Arneburg bleibt Business Club Partner

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Dirk Arneburg bleibt Business Club Partner der Blau-Schwarzen und spendet zudem 1.000 Euro für das zukünftige Nachwuchsleistungszentrum am Alsenweg. „Es ist mir wichtig, in den aktuell schwierigen Zeiten ein Zeichen zu setzen und auch in der kommenden Saison dem SVW die Treue zu halten. Ich freue mich, dass ich auch mit der Spende insbesondere die Nachwuchsförderung unterstützen kann“, erklärt Dirk Arneburg. „Wir wollen positiv in die Zukunft blicken und freuen uns sehr, dass wir ein klares Bekenntnis zur bisherigen und weiteren Entwicklung des gesamten SV Waldhof Mannheim bekommen. Wir sagen DANKE für das Engagement und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit“, freut sich Waldhof Geschäftsführer Markus Kompp.

