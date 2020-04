Landau – Kreative Ostergrüße – OB Hirsch ruft zum Karten- und Briefeschreiben für Bewohnerinnen und Bewohner der Landauer Alten- und Pflegeheime auf

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Keine Besuche von Angehörigen, keine Spaziergänge durch den Park und keine Café-Nachmittage mit Bekannten: Ganz besonders ältere Menschen in Alten- und Pflegeheimen sind von den Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie betroffen. Um die Bewohnerinnen und Bewohnern in dieser schwierigen Zeit nicht alleine zu lassen und ihnen eine Freude zu machen, ruft Oberbürgermeister Thomas Hirsch dazu auf, Briefe und Karten zu schreiben und diese dann in die Landauer Einrichtungen zu schicken. „Ein selbstgemaltes Bild oder eine von Hand geschriebene Karte: Ganz besonders in Krisenzeiten ist es wichtig, füreinander da zu sein und Trost zu spenden“, betont der Stadtchef, der auch selbst zum Stift gegriffen und Karten für die Bewohnerinnen und Bewohner der drei Landauer Alten- bzw. Pflegeheime geschrieben hat. „Gerade zu Ostern, wenn man die Zeit eigentlich im Kreis der Familie verbringen würde, sollten wir alle gemeinsam den Menschen in unseren Alten- und Pflegeheimen zeigen, dass sie, auch wenn wir im Moment nicht bei ihnen sein können, trotzdem nicht alleine sind“, so Hirsch.

Bewohnerinnen und Bewohner folgender Einrichtungen freuen sich über kreative Ostergrüße:

Diakonissen Bethesda

Bodelschwinghstraße 27

76829 Landau in der Pfalz

Katholisches Altenzentrum

Zweibrücker Straße 42

76829 Landau in der Pfalz

Pro Seniore Residenz Parkstift

Pommernstraße 35

76829 Landau in der Pfalz