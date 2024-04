Osterburken – Kriminalpolizei Tauberbischofsheim gelingt Schlag gegen Rauschgifthändler

Osterburken / Metropolregion Rhein-Neckar / Heilbronn (ots) – Lauda-Könighofen / Boxberg / Igersheim / Am 21. März 2024 wurden im Rahmen von großangelegten Durchsuchungsmaßnahmen in Lauda-Königshofen, Boxberg, Igersheim, Osterburken und Heilbronn sechs Personen festgenommen. Den 28, 31, 44, 46 und 51 Jahre alten Männern wird bandenmäßiger Betäubungsmittelhandel sowie das Herstellen von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Den Festnahmen vorausgegangen waren monatelange intensive und akribische Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim. Im Rahmen der intensiven verdeckten Maßnahmen kamen die Polizisten auf die Spur der Tatverdächtigen. Daher wurden am 21. März durch Ermittler des Polizeipräsidiums Heilbronn zeitgleich sechs Objekte in Lauda-Königshofen, Boxberg, Igersheim, Osterburken und Heilbronn durchsucht.

Hierbei stießen die Beamten im Kellerraum eines 44-jährigen Tatverdächtigen in Lauda-Königshofen auf ein Drogenlabor. Hier konnten alle Zutaten zur Herstellung von circa 50 bis 70 Kilogramm Amphetamin, 1,5 Kilogramm Amphetamin und 20 Kilogramm Streckmittel aufgefunden werden. Außerdem befanden sich diverse Utensilien, welche auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten, in den Räumlichkeiten. Im Rahmen der parallel durchgeführten Durchsuchungen bei den anderen fünf Tatverdächtigen konnten insgesamt knapp 21 Kilogramm Amphetamin,

600 Gramm Marihuana, 64 Gramm Ecstacy, 2.300 Subutex-Tabletten und Bargeld im fünfstelligen Eurobereich aufgefunden werden. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen in Igersheim, bei dem 51-jährigen Tatverdächtigen, stellten die Beamten neben den Subutex-Tabletten auch zwei Bärenfallen, verschiedene Waffenteile sowie eine scharfe Schusswaffe inklusive Munition sicher. Auf die Festnahme der sechs Männer folgte am nächsten Tag die Vorführung von fünf der Tatverdächtigen bei einem Haftrichter des Amtsgerichts Tauberbischofsheim. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehle setzte sie in Vollzug. Die Festgenommenen wurden in unterschiedliche Haftanstalten überstellt.

