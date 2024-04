Ludwigshafen – SPD: Danke an Schülerinnen und Schüler der Lessingschule Edigheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Als beispielhaft für den Umweltschutz bezeichnen sowohl Gregory Scholz, Mitglied des Landtages und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Oppau-Edigheim-Pfingstweide, Ortsvorsteher Frank Meier sowie Frank Dudek, Sprecher der SPD-Ortsbeiratsfraktion die Teilnahme von ca. 300 Schülerinnen und Schülern der Edigheimer Lessingschule an der Aktion „Saubere Stadt“ am vergangenen

Donnerstag.

Durch die Kinder wurden Unmengen von Müll aller Art gefunden und eingesammelt, der achtlos

vielerorts im Stadtteil einfach entsorgt wurde. „Unser Dank geht an alle teilnehmenden Schülerinnen

und Schüler sowie an das Lehrpersonal, welches die Aktion aktiv begleitet und unterstützt hat. Es ist

innerhalb kurzer Zeit schon das zweite Mal, dass sich unsere Lessingschule an einer Aktion für die

Umwelt beteiligt hat, zuletzt am bundesweiten Projekt SpoSpiTo-Bewegungs-Pass“, so Scholz, Meier

und Dudek.

Beide Aktionen helfen mit, das Umweltbewusstsein bei den Kindern und Jugendlichen zu stärken.

Hier sind jedoch auch die Erwachsenen aufgerufen, mit guten Beispielen voranzugehen. Gerade

Erwachsene tragen eine wichtige Vorbildfunktion und sind wichtige Bezugspersonen, da die Kinder

unmittelbar von ihnen lernen“, betont Gregory Scholz, MdL.

Quelle Büro G.Scholz / Fotoquelle: Sylviane Brauer.