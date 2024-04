Ludwigshafen – Nach Streitschlichtung auf Kinderspielplatz 6 Verletzte davon kamen 2 ins Krankenhaus – Polizei sucht Zeugen!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntagnachmittag (14.04.2024), gegen 16:00 Uhr, gerieten auf einem Spielplatz in der Erzbergerstraße zwei Kinder (9 und 10 Jahre alt) in einen Streit, welcher durch die beiden 32- und 40-jährigen Mütter der Kinder geschlichtet werden sollte. Hierbei entwickelte sich jedoch auch ein Streit zwischen den Müttern, welcher in Beleidigungen und schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Weitere anwesende Familienangehörige der beiden Streitenden griffen in das Handgemenge ein, entfernten sich jedoch zum Teil vor Eintreffen der Polizeikräfte von der Örtlichkeit.

Bei der Auseinandersetzung wurden sechs Personen leicht verletzt. Die 32-Jährige und eine 17-Jährige wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zum Sachverhalt geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)