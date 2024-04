Frankenthal – Städtische Musikschule Frankenthal Klavierkonzert mit Werken von Stephan Cosacchi

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Städtische Musikschule Frankenthal lädt am Mittwoch, 24. April um 19 Uhr zu einem Klavierabend ein. Olga Tkachenko-Orkin und Wolfgang-Müller-Steinbach spielen drei

herausragende Werke des Frankenthaler Komponisten Stephan Cosacchi.

Cosacchis zwölf Capriccios für Klavier mit dem Titel „Frage und Antwort. Lustige Blätter.“

sind gleichzeitig nachdenklich und virtuos. Das vierhändige, der Stadt Frankenthal

gewidmete Werk „Porzellania“ ist die Klavierfassung einer Ballettmusik, in der Figuren aus

Frankenthaler Porzellan in mehreren Episoden tanzen. Dieses unterhaltsame Werk wird

wegen seiner Schwierigkeiten in Spieltechnik und im Zusammenspiel der vier Hände sehr

selten aufgeführt. Ein besonderes Meisterwerk ist auch „La Cosella“ in seiner

Originalfassung für Klavier solo und Rezitation, das in direkter Zusammenarbeit zwischen

dem Komponisten und dem bedeutenden deutschen Dichter Wolfgang Schwarz entstand. So

erklärt sich der erstaunliche Gleichklang zwischen den Gedichten und den musikalischen

Stimmungsbildern. Schwarz verbrachte seine Jugend ebenfalls in der Pfalz.

Das Konzert findet im Konzertsaal der Musikschule, Stephan-Cosacchi-Platz 1, statt. Der

Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Mehr zur Musikschule unter

www.frankenthal.de/musikschule.

Mehr zu Stephan Cosacchi

Stephan Cosacchi, geboren 1903, war ein deutsch-ungarischer Sprach- und

Musikwissenschaftler sowie Musikpädagoge und Komponist. Seine Kompositionen umfassen

mindestens 151 nachgewiesene Werke. Nach der Flucht aus der ehemaligen Sowjetunion

und mehreren Zwischenstationen lebte und arbeitete er ab 1959 bis zu seinem Tod im Jahre

1986 in Frankenthal. Bis zum Eintritt in den Ruhestand war er Musiklehrer am heutigen

Albert-Einstein-Gymnasium.

Cosacchi ist auch Namensgeber des gleichnamigen Platzes, an dem Musikschule,

Congressforum, Volkshochschule und das Kinder- und Jugendbüro beheimatet sind.

Quelle: Stadt Frankenthal