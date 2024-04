Landau – Durstlöscher: Landau hat zwei neue Trinkwasserbrunnen – Bürgermeister Lukas Hartmann: „Kleiner, aber wichtiger Baustein der Klimaanpassung“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wasser marsch: In Landau gibt es jetzt zwei neue Trinkwasserbrunnen – und ein

dritter wird in diesem Jahr noch dazukommen. Schon jetzt können Durstige in

der Innenstadt in der Gerberstraße Ecke Kronstraße und auf dem Spiel- und

Sportcampus „Am Ebenberg“ die neuen Wasserspender nutzen. Es sind nicht die

ersten ihrer Art: Auch auf dem Rathausplatz, auf dem Untertorplatz, am

Hauptbahnhof und im Südpark sind schon Trinkbrunnen zu finden.

„Die Klimakrise zwingt auch uns in Landau dazu, unsere Stadt an die

Klimaveränderungen anzupassen“, betont Bürgermeister Lukas Hartmann.

„Öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen sind da ein kleiner, aber wichtiger

Baustein, damit unsere Stadt gerade im Sommer weiterhin für alle ein

angenehmer Aufenthaltsort bleibt. Darum freue ich mich, dass wir sowohl den

Besucherinnen und Besuchern unserer Innenstadt, als auch den Sportlerinnen

und Sportlern auf dem Spiel- und Sportcampus mit den neuen Trinkbrunnen

jetzt eine weitere Erfrischungsmöglichkeit anbieten können.“

Künftig möchte die Stadt Landau jedes Jahr zwei weitere Trinkwasserbrunnen

anschaffen. In diesem Jahr kommt sogar noch ein dritter hinzu, den Landau bei

einer bundesweiten Verlosung anlässlich der Fußball-Europameisterschaft

gewonnen hat.

Die genauen Standorte aller Landauer Trinkwasserbrunnen sind im städtischen

Geoportal unter https://maps.landau.de/wasserstellen zu finden.

Bildunterschrift: Einer der zwei neuen Trinkwasserbrunnen steht in der

Gerberstraße. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.