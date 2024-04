Neustadt – NACHTRAG – Schwerer Motorradunfall zwischen Diedesfeld und Maikammer

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In Neustadt an der Weinstraße kam es im Kreuzungsbereich K16 und L516, zwischen Diedesfeld und Maikammer, zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Kradfahrer sowie eines Pkw. Die Kradfahrer wurden schwerst verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Die Inssasen des Pkw blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.



Die L516 und die K16 ist an der Unfallstelle in alle Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Unfallaufnahme ist im Gange. Ein Gutachter wurde bestellt. Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste.

MRN-news wird nachberichten.

