Bensheim – Falsche Polizisten wollen Seniorin bestehlen

Bensheim / Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Unter dem Vorwand als Polizeibeamte überprüfen zu müssen, ob Kriminelle bei einem angeblich zuvor stattgefundenen Einbruch etwas erbeutet

hätten, verschafften sich zwei Unbekannte am Mittwochnachmittag (10.04), gegen 15.30 Uhr, Zugang in die Wohnung einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der

Vogelsbergstraße. Die Täter öffneten mehrere Schränke und Schubladen und fragten, ob Bargeld im Haus sei. Der Frau kam die Angelegenheit zunehmend

verdächtig vor und sie forderte die Kriminellen anschließend nachdrücklich auf, die Wohnung zu verlassen. Gestohlen wurde vermutlich nichts.

Einer der Kriminellen ist etwa 1,80 Meter groß, dünn, trug einen Dreitage-Bart und hatte kurze, dunkle Haare sowie gebräunte Haut. Er sprach ohne Akzent und war mit einer dunklen, leichten Jacke bekleidet. Der zweite Mann ist etwa gleich groß, korpulenter, hat ebenfalls gebräunte Haut und kurze, dunkle Haare. Auch er

sprach ohne Akzent Deutsch und trug eine dunkelblaue Jacke.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim (Kommissariat 41) unter

der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson beraten haben. Sie können zum Beispiel zunächst Kontakt zu einem Nachbarn oder Angehörigen aufnehmen. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei über den Notruf 110

zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.