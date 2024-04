Heidelberg – Frau bei Unfall verletzt

Bensheim / Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Unter dem Vorwand als Polizeibeamte überprüfen zu müssen, ob Kriminelle bei einem angeblich zuvor stattgefundenen Einbruch etwas erbeutet hätten, verschafften sich zwei Unbekannte am Mittwochnachmittag (10.04), gegen 15.30 Uhr, Zugang in die Wohnung einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Vogelsbergstraße. Die Täter öffneten mehrere Schränke und ... Mehr lesen »